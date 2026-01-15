CDU-Mann Manuel Hagel will Ministerpräsident werden. Im Interview erzählt er, wie er trotz Fasnet im Wahlkampf durchhält und was er anders macht als Friedrich Merz.
Manuel Hagel ist etwas angeschlagen. Nur gesundheitlich natürlich – im Landtagswahlkampf eilt der CDU-Hoffnungsträger unbeirrt von Termin zu Termin durchs ganze Land. Zwischendurch nimmt sich der 37-Jährige Zeit für ein ausführliches Gespräch über seinen Antrieb, seine Ziele und Ideen für erste Schritte als – nach einem möglichen Wahlsieg – neuer Ministerpräsident.