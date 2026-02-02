"Sie machte vielen Mut, so auch mir": Angela Merkel würdigt Rita Süssmuth. Die Politikerin, die im Alter von 88 Jahren gestorben ist, werde fehlen, so die ehemalige Bundeskanzlerin.
Nach dem Tod der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (1937-2026) würdigt Angela Merkel (71) die CDU-Politikerin. In einer Erklärung der ehemaligen Bundeskanzlerin heißt es: "Ich trauere um Rita Süssmuth - eine leidenschaftliche Politikerin, die sich Zeit ihres Lebens für mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft einsetzte."