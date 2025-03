CDU-Politikerin aus Baden-Württemberg: Widmann-Mauz hört als Chefin der Frauen Union auf

Die CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz gibt nach zehn Jahren den Bundesvorsitz der Frauen Union auf. „Mit meinem selbstbestimmten Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag ist auch die Chance verbunden, das Amt wieder mit einer aktiven Parlamentarierin zu besetzen“, heißt es in einer Erklärung der 58-Jährigen aus Baden-Württemberg. Es sei „jetzt der richtige Zeitpunkt, die Vereinigung in jüngere Hände zu übergeben“. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet. Die Erklärung liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Widmann-Mauz war nicht mehr für den neuen Bundestag angetreten. Dem Parlament gehörte sie seit 1998 an. Von 2009 bis 2018 war sie Parlamentarische Gesundheitsstaatssekretärin, von 2018 bis 2021 Migrationsbeauftragte der Bundesregierung und dabei als Staatsministerin im Kanzleramt von Angela Merkel (CDU) angesiedelt. Vorgängerinnen an der Spitze der Frauen Union waren Maria Böhmer und Rita Süssmuth. Beim Bundesdelegiertentag der Frauen Union am 24./25. Mai in Reutlingen muss die Vereinigung nun eine neue Vorsitzende wählen.

„Ich selbst blicke zufrieden auf meine Amtszeit zurück“, betont Widmann-Mauz in ihrem Schreiben. Gemeinsam mit dem Bundesvorstand habe die Frauen-Union in dieser Zeit viel für Frauen erreicht. Sie nannte unter anderem die Durchsetzung des Prinzips „Nein heißt Nein“ im Strafgesetzbuch, Gesetze für mehr Frauen in Führungspositionen und den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter.

Widmann-Mauz verband ihre Erklärung zugleich mit einer Aufforderung an den CDU-Chef und möglichen künftigen Regierungschef Friedrich Merz. „Die CDU und Friedrich Merz als Bundeskanzler starten in die 21. Legislaturperiode mit einem neuen Team in Regierung und Parlament. Dabei müssen Frauen und Männer in allen politischen Bereichen und auf allen Ebenen gleichberechtigt Verantwortung übernehmen“, schrieb die scheidende FU-Vorsitzende.