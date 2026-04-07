CDU-Politiker: Ehemaliger Postminister Schwarz-Schilling gestorben

Der Christdemokrat kämpfte für Privatfunk und Frieden auf dem Balkan. Im Alter von 95 Jahren ist er im Kreise seiner Familie gestorben.
Büdingen - Der frühere Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling (CDU) ist tot. Der 95-Jährige sei am Ostermontag im Kreise seiner Familie im hessischen Büdingen gestorben, teilte der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Brand mit, ein langjähriger Freund Schwarz-Schillings. Als internationaler Vermittler bemühte sich der Ex-Minister von 1995 bis 2007 um die Beilegung der Spannungen in Bosnien-Herzegowina. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk über den Tod berichtet.