Nico Gunzelmann (CDU) wird jüngster Abgeordneter im neuen Parlament. Er setzt den Fokus auf Wirtschaftspolitik – das gute Abschneiden der AfD sieht er als Auftrag.
„Ich habe heute schon viele Mails beantwortet und Telefonate geführt. Aber ich musste das auch kurz sacken lassen“, sagt Nico Gunzelmann am Tag nach der Wahl. Mit 31,2 Prozent der Erststimmen sicherte sich der CDU-Kandidat aus Wiernsheim das Direktmandat im Enzkreis. Damit stellt die CDU dort erstmals seit der Landtagswahl 2011 wieder den direkt gewählten Abgeordneten. Gleichzeitig wird Gunzelmann mit 23 Jahren der jüngste Abgeordnete im neuen Landtag.