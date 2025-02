CDU-Parteitag in Berlin: Merz schließt jede Zusammenarbeit mit AfD aus

CDU-Parteitag in Berlin

1 CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz beim Parteitag in Berlin. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

SPD und Grüne warnen vor einer schwarz-blauen Zusammenarbeit auch nach der Bundestagswahl. Zehntausende gehen auf die Straße. Der Kanzlerkandidat der Union versucht einen Befreiungsschlag.











CDU-Chef Friedrich Merz hat angesichts breiter Proteste gegen eine Kooperation mit der AfD jede Zusammenarbeit oder Duldung einer von ihm geführten Bundesregierung durch die Rechtspopulisten ausgeschlossen. „Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Duldung, es gibt keine Minderheitsregierung, gar nichts“, versprach der Unionskanzlerkandidat auf dem CDU-Wahlparteitag in Berlin. Die CDU wolle „gerade in diesem Wahlkampf alles tun, um diese Partei wieder so klein wie möglich zu machen“.