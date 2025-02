CDU-Parteitag blendet Niederlage im Bundestag aus: Friedrich Merz startet mit Dankesschuld bei Markus Söder

1 Friedrich Merz (rechts, mit NRW-Regierungschef Hendrik Wüst) wurde auf dem CDU-Parteitag geschont: Vom Scheitern des Parteichefs im Bundestag vergangene Woche war wenig die Rede. Foto: AFP/John MacDougall

Beschäftigung mit seiner Bauchlandung? – Fehlanzeige. CDU und CSU schließen die Reihen um Friedrich Merz. Dieser hat vor allem Markus Söder viel zu verdanken, schreibt StN-Chefredakeur Christoph Reisinger.











Zugegeben, so eine Parteitagsrede schreibt sich nicht mal eben nebenbei. Dass die Granden der CDU in ihren Wortbeiträgen aber durchweg so taten, als hätte es die Bauchlandung von Partei- und CDU-Fraktionschef Friedrich Merz wenige Tage zuvor im Bundestag gar nicht gegeben, wirkt auf merkwürdige Weise der Wirklichkeit entrückt.