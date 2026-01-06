Beim CDU-Neujahrsempfang in Markgröningen geht Manuel Hagel auf Konfrontationskurs mit der AfD. Er poltert aber auch gegen „Kruscht“ aus China und die ständigen Bruddler.
Nach gut einer Stunde Redezeit zog Manuel Hagel das Sakko aus und krempelte die Hemdsärmel hoch. Eine bewusst gesetzte Geste, die wohl das Schaffer-Image des CDU-Spitzendkandidaten für die Landtagswahl schärfen soll. Aber auch eine Geste, die den Auftritt beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes in Markgröningen sinnbildlich zusammenfasst.