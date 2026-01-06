In Markgröningen finden Rainer Wieland und Günther Oettinger in der Venezuela-Frage klarere Worte als der Kanzler. Und auch Manuel Hagel hat etwas zur USA zu sagen.
Blasmusik, Weizenbier, Wurstsalat – und eine ausgelassene Stimmung. Der Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Ludwigsburg gehört seit Jahren zu den Lieblingsterminen des früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger. Hier sprach er in der Vergangenheit gern scharfzüngig und humorvoll zu einem ihm wohlgesonnenen Publikum.