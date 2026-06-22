CDU mit AfD verglichen: Beißende Kritik nach Pantisano-Äußerung auch aus Baden-Württemberg

Nachdem der neue Linken-Chef Luigi Pantisano die CDU mit Faschismus gleichgesetzt hat, schallt ihm nun aus verschiedenen Richtungen laute Kritik entgegen.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) hat die Interview-Äußerungen des neugewählten Co-Vorsitzenden der Linken, Luigi Pantisano scharf kritisiert. Auf Facebook schrieb Palmer: „Wer so argumentiert, verwischt die Grenze zwischen einer demokratischen Partei und den tatsächlichen Feinden unserer freiheitlichen Ordnung. Und es ist nicht das erste Mal, dass Pantisano zu solchen Vergleichen greift.“ Palmer verweist darauf, dass Pantisano ihn bereits als „Helfer der Faschisten“ bezeichnet hatte, etwa nach der Debatte Palmers mit dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier in Tübingen.

Palmer weiter: „Die aktuelle Debatte zeigt deshalb ein wiederkehrendes Muster: Politische Gegner werden nicht nur kritisiert, sondern in die Nähe des Faschismus gerückt.“ Genau darin liege die Gefahr. Wer politische Gegner immer häufiger mit Faschismus gleichsetze, trage nicht zu einer klareren Abgrenzung gegenüber tatsächlichem Extremismus bei. Er verwische die Unterschiede. Wenn demokratische Parteien, politische Konkurrenten und echte Faschisten sprachlich in dieselbe Kategorie fallen, verliere der Begriff seine Schärfe.

Kritik auch von CDU-Mann Manuel Hagel

Der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Manuel Hagel hat die Äußerungen von Pantisano auf Instagram wie auf X wie folgt kommentiert: „Und wer erklärt jetzt noch mal dem neuen Linken-Parteivorsitzenden, was Faschismus bedeutet? Und weiter: „Das ist mal wieder Nazikeulen-Rhetorik, verpackt in Pseudo-Popkultur.“ Die Linke sei ein „one-trick-pony-lame!“

Der Stuttgarter Linken-Bundestagsabgeordnete Pantisano hatte kurz vor dem Linken-Parteitag in einem Interview folgendes gesagt: „Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst.“ Später sagte er, dass seine Äußerung unglücklich und verkürzt gewesen sei.