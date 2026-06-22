CDU mit AfD verglichen: Beißende Kritik nach Pantisano-Äußerung auch aus Baden-Württemberg

Nachdem der neue Linken-Chef Luigi Pantisano die CDU mit Faschismus gleichgesetzt hat, schallt ihm nun aus verschiedenen Richtungen laute Kritik entgegen.
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) hat die Interview-Äußerungen des neugewählten Co-Vorsitzenden der Linken, Luigi Pantisano scharf kritisiert. Auf Facebook schrieb Palmer: „Wer so argumentiert, verwischt die Grenze zwischen einer demokratischen Partei und den tatsächlichen Feinden unserer freiheitlichen Ordnung. Und es ist nicht das erste Mal, dass Pantisano zu solchen Vergleichen greift.“ Palmer verweist darauf, dass Pantisano ihn bereits als „Helfer der Faschisten“ bezeichnet hatte, etwa nach der Debatte Palmers mit dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier in Tübingen.