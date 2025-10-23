CDU-Mann Tilman Kuban: Wann gegen Abgeordnete ermittelt werden darf

Bundestagsabgeordnete sind immun gegen Strafverfolgung. In der Regel werden Ermittlungen wie im Fall Kuban aber genehmigt – mit einer prominenten Ausnahme.
Ob sie nun ermittelt oder nicht – die Staatsanwaltschaft Konstanz hüllt sich im Fall des CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban in Schweigen. Man werde sich weiterhin nicht äußern, sagte der Sprecher der Ermittlungsbehörde, Andreas Mathy. Die Zurückhaltung kommt nicht von ungefähr. Jede Äußerung könnte schließlich als Vorverurteilung verstanden werden.