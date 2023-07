1 Vor dem Festakt gab sich Wolfgang Schäuble in einer öffentlichen Veranstaltung im Blüba kämpferisch und zuversichtlich. Foto: Simon Granville

Wolfgang Schäuble hat dem CDU Stadtverband Ludwigsburg zum 75-Jahr-Jubiläum die Aufwartung gemacht und den Besuch im Blüba vor dem Festakt für Wahlkampf genutzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Blauer Himmel, die Sonne wird nur von ein paar Schäfchenwolken verdeckt und eine leichte Abendbrise weht über den Schüsselsee im Blühenden Barock. Der Wettergott meint es gut mit den Ludwigsburger Christdemokraten, die sich an diesem Mittwochabend in Schale geworfen haben. Der Stadtverband wird 75 Jahre alt. Und weil in gut drei Wochen der Bundestag neu gewählt wird, ist das Jubiläum für die CDU, die in den Umfragen hinter der SPD liegt, ein wichtiger Baustein im Wahlkampf-Endspurt.