Herrmann wird 65 Jahre alt

Klaus Herrmann ist ein Politiker, der auf vielen Ebenen aktiv ist: An diesem Samstag feiert er seinen 65. Geburtstag. Von 1996 bis 2016 gehörte er für die CDU dem baden-württembergischen Landtag an. Und bis heute ist er Mitglied des CDU-Landesvorstands. Auch in Ludwigsburg kann er auf viele Jahre seines Wirkens in der Kommunalpolitik zurückblicken. Seit 1999 hat er ein Mandat im Kreistag. Im selben Jahr wurde er in den Gemeinderat gewählt, wo er seit 2009 der CDU-Fraktion vorsitzt. Und im vergangenen Juni ist er von den Menschen in Ludwigsburg für weitere fünf Jahre als Stadtrat gewählt worden. „Sein Sachverstand in Finanzfragen ist bemerkenswert. Daneben profitiert Ludwigsburg von seiner langjährigen Erfahrung auf allen Ebenen des politischen Lebens,“ schreibt Oberbürgermeister Matthias Knecht in seinen Glückwünschen.