1 Manuel Hagel (CDU) will Baden-Württembergs nächster Ministerpräsident werden. Foto: Lichtgut/Lichtgut

Manuel Hagel will 2026 Regierungschef in Baden-Württemberg werden. Im Interview erzählt er, was er von Papst Franziskus und von Winfried Kretschmann mitnimmt.











Link kopiert



Bei der Landtagswahl im März 2026 will Manuel Hagel die Macht im Land für die CDU zurückerobern und Ministerpräsident werden. Was er sich von Winfried Kretschmann abschauen und was er ganz anders machen will.