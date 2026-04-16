CDU-Kritik in Leonberg: 1000 Euro Bonus – „Betriebe haben keine Luft für Aufwendungen“

Der Leonberger CDU-Chef und Mittelständler Oliver Zander beklagt weitere Kosten für die Unternehmen. Sein Vorschlag für Entlastung sieht kein zusätzliches Einkommen vor.
Kritik am eigenen Kanzler Friedrich Merz kommt vom Leonberger CDU-Vorsitzenden Oliver Zander: „Über die beschlossenen Maßnahmen – insbesondere was die sogenannte Entlastung der Bürger zulasten der Arbeitgeber betrifft – bin ich, vorsichtig ausgedrückt, nicht begeistert“, erklärt Zander gegenüber unserer Zeitung. „In der Politik sollte dasselbe gelten wie im Restaurant: Wer bestellt, soll bitte auch bezahlen.“