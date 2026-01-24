CDU-Klausur in Baden-Württemberg: Hagels plant eigenen Wirtschaftsrat fürs Land

Die CDU setzt im Landtagswahlkampf voll auf die Wirtschaft. Manuel Hagel will einen Sachverständigenrat gründen. Wer das Gremium leiten soll und welche Pläne dahinterstecken.
Manuel Hagel beim Selfiemachen mit einer Bollenhut-gekrönten Schwarzwälderin, Hagel im Gespräch mit Polizisten, Hagel mit Helm und Schutzbrille als Schaffer, der um Arbeitsplätze kämpft - was die Wahlkampagne der CDU zur Landtagswahl anbelangt, hat sich der Hof des abgelegenen Klosters Schöntal im Jagsttal an diesem Wochenende in eine Art Miniatur von Baden-Württemberg verwandelt. Hier stehen die Großplakate dicht an dicht, die den Spitzenkandidaten, der der CDU die Macht zurückholen und Winfried Kretschmann beerben will, in den nächsten Wochen im ganzen Land zur unübersehbaren Größe machen sollen. Eine kleine Flotte von mit Hagel-Fotos tapezierten Autos parkt dazwischen. Abgeordnete, Minister, Landräte und sonstige Mandatsträger der Landes-CDU haben sich hier zu ihrer traditionellen Jahresauftaktklausur versammelt.