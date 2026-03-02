CDU-Kandidat in Waiblingen: Hagels kritische Aussage bleibt beim Plaudern mit dem Parteifreund unerwähnt

Im Bürgerzentrum präsentieren sich CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel und Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, im lockeren Gespräch.
Den medialen Aufschrei und Shitstorm, den das Bekanntwerden der acht Jahre alten Aussage von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel über einen Schulbesuch und eine Schülerin kurz vor der Landtagswahl am 8. März ausgelöst hat, ließen die Parteifreunde und Papas im entspannten Gespräch unerwähnt. Hendrik Wüst, der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und der 37-jährige Anwärter für das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, präsentierten sich im lockeren Plauderton und im besten Licht. Der Applaus der Zuhörerschaft und das Gelächter an den richtigen Stellen zeigte, man war bei „Bühne frei“ an diesem Freitagabend im Bürgerzentrum in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ohnehin ganz unter sich.