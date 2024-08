CDU in Stuttgart sucht Nachfolger für Stefan Kaufmann: Nopper erwägt Bundestags-Kandidatur

CDU in Stuttgart sucht Nachfolger für Stefan Kaufmann

1 Stefan Kaufmann will sich nicht erneut für ein Bundestagsmandat bewerben. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Nach dem Tod von Wolfgang Schäuble kam Stefan Kaufmann für die CDU über die Landesliste erneut in den Bundestag. Im Kreisverband geht es um seine Nachfolge.











Die Christdemokraten in der Landeshauptstadt haben für den Bundestagswahlkreis Stuttgart II früh entschieden, dass der Abgeordnete Maximilian Mörseburg 2025 erneut antreten wird. Bereits am 8. Juli hatte die Mitgliederversammlung Mörseburg nominiert, der 2021 das Direktmandat (mit 25,9 Prozent) geholt hatte. Mit dem Wahlkreis Stuttgart I (Innenstadtbezirke und Filder) tut sich die Partei deutlich schwerer. 2021 verlor ihn die CDU an die Grünen. Cem Özdemir holte hier mit 39,9 Prozent ein bundesweit beachtetes Ergebnis. Der langjährige CDU-Abgeordnete und Kreisvorsitzende Stefan Kaufmann (23,4 Prozent) hatte das Nachsehen.