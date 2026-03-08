CDU holt Direktmandate: Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen Ludwigsburg, Bietigheim und Vaihingen

Während die Grünen die Landtagswahl knapp für sich entscheiden, setzen sich im Kreis Ludwigsburg die CDU-Direktkandidaten durch: Tietze, Vogt und Epple sichern sich die Mandate.
Bei der vergangenen Landtagswahl haben die Grünen die drei Wahlkreise Ludwigsburg, Vaihingen und Bietigheim-Bissingen gewonnen und jeweils ihren Kandidaten in den Landtag geschickt. Nun zeichnet sich ab, dass in den Wahlkreisen des Landkreises Ludwigsburg die CDU deutlich besser abschneidet als im gesamten Land. Vor allem die Direktkandidaten scheinen überzeugt zu haben – alle drei CDU-Kandidaten werden in den Landtag einziehen.