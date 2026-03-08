CDU holt Direktmandate: Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen Ludwigsburg, Bietigheim und Vaihingen

Während die Grünen die Landtagswahl knapp für sich entscheiden, setzen sich im Kreis Ludwigsburg die CDU-Direktkandidaten durch: Tietze, Vogt und Epple sichern sich die Mandate.

Bei der vergangenen Landtagswahl haben die Grünen die drei Wahlkreise Ludwigsburg, Vaihingen und Bietigheim-Bissingen gewonnen und jeweils ihren Kandidaten in den Landtag geschickt. Nun zeichnet sich ab, dass in den Wahlkreisen des Landkreises Ludwigsburg die CDU deutlich besser abschneidet als im gesamten Land. Vor allem die Direktkandidaten scheinen überzeugt zu haben – alle drei CDU-Kandidaten werden in den Landtag einziehen.

Ergebnisse Wahlkreis Ludwigsburg Vor fünf Jahren hatte die Grünen-Kandidatin Silke Gericke noch mit deutlichem Abstand vor Andrea Wechsler von der CDU den Wahlkreis gewonnen. Nun forderte sie der junge Lukas Tietze – und das mit Erfolg. Nach der Auszählung von 167 von 170 Wahllokalen liegt Tietze bei den Erststimmen mit 32,8 Prozent vor Silke Gericke (29,3 Prozent). Auf dem dritten Rang folgt AfD-Kandidat Christoforos Tsoulopoulos mit 16,3 Prozent der Erststimmen, dann Nathalie Ziwey von der SPD mit 7,5 Prozent.

Lukas Tietze holt sich den Wahlkreis Ludwigsburg. Foto: Marcel Ditrich

Die Zweitstimmen im Wahlkreis Ludwigsburg verteilen sich derweil anders – ähnlich wie auf Landesebene. Bei den Zweitstimmen liegen die Grünen bei starken 33,9 Prozent, die CDU bei 27,7 Prozent. SPD und FDP erreichen im Wahlkreis Ludwigsburg ähnlich viele Stimmen wie im gesamten Land. Die AfD schneidet mit 16,4 etwas schlechter ab als im gesamten Land.

Die Wahlbeteiligung liegt bei 70 Prozent.

Ergebnisse Wahlkreis Bietigheim-Bissingen

Nach seiner Wahlniederlage 2021 ist Tobias Vogt von der CDU das Comeback gelungen. Nach der Auszählung aller Wahllokale liegt der Generalsekretär der Landespartei bei den Erststimmen mit 37,5 Prozent deutlich vor Grünen-Kandidat Tayfun Tok (27 Prozent). Es folgen Reno Geisler von der AfD (18 Prozent) und Daniel Haas von der SPD (7,3 Prozent).

Erst Generalsekretär der Landespartei, jetzt auch Gewinner des Direktmandats: Tobias Vogt. Foto: privat

Anders als im Wahlkreis Ludwigsburg gewinnt die CDU hier nicht nur das Rennen um die Erststimmen, sondern auch um die Zweitstimmen. Mit 31,5 Prozent liegen die Christdemokraten knapp vor den Grünen (30,2 Prozent). AfD, SPD und FDP erreichen derweil ähnliche Werte wie auf Landesebene.

Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,8 Prozent.

Ergebnisse Wahlkreis Vaihingen

Den deutlichsten Sieg im Rennen um die Erststimmen erzielt Konrad Epple im Wahlkreis Vaihingen. Der CDU-Kandidat für den Wahlkreis Vaihingen kann nach der Auszählung aller Wahllokale 36,6 Prozent der Erststimmen für sich gewinnen. Grünen-Kandidatin Meike Günter erhält 27,7 Prozent. Dahinter folgen Nikolaos Boutakoglou von der AfD (16,8 Prozent) und Torsten Liebig von der SPD (7,4 Prozent).

Bei den Zweitstimmen ist die CDU im Wahlkreis Vaihingen weniger erfolgreich. Die Christdemokraten liegen mit 31,5 Prozent nur hauchdünn vor den Grünen mit 31,4 Prozent. Die SPD kommt auf 5,1 Prozent, die AfD liegt mit 16,6 Prozent etwas unter dem Landesergebnis und die FDP erreicht 5,4 Prozent – also etwas mehr als auf Landesebene.

Die Wahlbeteiligung liegt bei 73,9 Prozent.