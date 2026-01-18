CDU-Generalsekretär: Linnemann: deutsche Verwaltung mit radikaler Fristenlösung beschleunigen
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will die deutsche Verwaltung mit einer radikalen Fristenlösung beschleunigen. Foto: Michael Kappeler/dpa

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will die deutsche Verwaltung mit einer radikalen Fristenlösung beschleunigen. „Mehr Tempo schaffen wir, indem wir Genehmigungen vereinfachen“, sagte Linnemann der „Bild am Sonntag“. Wenn ein Bürger oder ein Unternehmer einen Antrag bei einer Behörde stelle, solle er künftig „unmittelbar eine Eingangsbestätigung“ erhalten. „Hört er nach drei Monaten keinen Widerspruch, gilt der Antrag automatisch als genehmigt“, schilderte der CDU-Politiker das Konzept.

 

Linnemann: Bürger und kleine Unternehmen entlasten

„Damit entlasten wir Bürger und gerade kleine Unternehmen von Bürokratie und schaffen Planungssicherheit“, warb Linnemann. Der Vorstoß soll sich demnach unter anderem auf Baugenehmigungen für Eigenheime, Carports oder Wintergärten sowie auf die Nutzung von Gehwegen für Außengastronomie oder Nachbarschaftsfeste beziehen. 

Die Idee ist Teil der sogenannten „Mainzer Erklärung“, die der CDU-Bundesvorstand am Montag verabschieden will. „Bürger und Unternehmen müssen entlastet und unser Staat muss schneller werden“, forderte Linnemann.

 