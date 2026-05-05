CDU Ditzingen lädt ein: Favorit auf Fraktionsvorsitz im Landtag zu Gast in Heimerdingen

Favorit auf Fraktionsvorsitz im Landtag zu Gast in Heimerdingen

1 Tobias Vogt Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Tobias Vogt ist zu Gast in Heimerdingen bei Politik und Most. Er kommt gemeinsam mit dem örtlichen Landtagsabgeordneten, dem Ditzinger Konrad Epple.











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Tobias Vogt gilt als Favorit für den Fraktionsvorsitz der CDU-Landtagsfraktion. An diesem Dienstag, 5. Mai, ist er zu Gast in Heimerdingen. Gemeinsam mit Konrad Epple, dem Wahlkreisabgeordneten aus Ditzingen, werden sie über den Koalitionsvertrag sprechen. Grüne und CDU hatten sich vor wenigen Tagen auf einen solche geeinigt. Der bisherige CDU-Fraktionschef Manuel Hagel wird wohl als stellvertretender Ministerpräsident in die Regierung wechseln, welches Ministeramt er übernehmen wird, ist offen.