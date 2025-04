CDU-Chef: Merz rechtfertigt Kehrtwende bei Schuldenbremse

1 Friedrich Merz hatte sich vor der Wahl gegen eine Lockerung der Schuldenbremse ausgesprochen. (Archivbild) Foto: dpa/Michael Kappeler

Die CDU hat für die künftige Bundesregierung ihre Position zu deutlich höheren Staatsschulden abrupt geändert. Parteichef Friedrich Merz erläutert, warum.











CDU-Chef Friedrich Merz hat die Kehrtwende seiner Partei für eine Lockerung der Schuldenbremse in der künftigen schwarz-roten Koalition gerechtfertigt. Er verstehe die Enttäuschung vieler Wählerinnen und Wähler nur allzu gut, sagte er bei einem Kleinen Parteitag der CDU in Berlin. Die Lage in Europa, die Risiken der transatlantischen Partnerschaft und die Gefahr einer politischen Handlungsunfähigkeit hätten aber keine andere Wahl gelassen.