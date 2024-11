CDU-Abgeordneter in Fellbach: Siegfried Lorek wartet an der „Ansprech-Bar“

Der christdemokratische Politiker startet an diesem Samstag beim Fellbacher Schaugarten in einem Pavillon samt extra gestalteter Theke ein neues Dialog-Format. Ein Tässchen Kaffee wird hoffentlich auch noch drin sein.

Da dürfte es beim morgendlichen Plausch etliche Themen geben. Angefangen natürlich mit dem Bruch der Ampel-Koalition mit den Aussichten und die Vorfreude der Gastgeber auf einen möglichen neuen CDU-Kanzler Friedrich Merz im kommenden Jahr. Oder man könnte sich den am Vormittag ausharrenden Fachmann aus lokaler Sicht mal vorknöpfen – nämlich zur vom Land geplanten, von der Stadt aber vehement abgelehnten Landeserstaufnahmestelle im Fellbacher Gewerbegebiet. Schließlich ist Siegfried Lorek Staatssekretär im Stuttgarter Ministerium der Justiz und für Migration.

Ab 9 Uhr steht Siegfried Lorek bereit

Das sind mögliche Debattenthemen bei einem neuen Format, das der Winnender CDU-Landtagsabgeordnete Lorek an diesem Samstag, 9. November, startet. Erstmals baut er seine neue „Ansprech-Bar“ in Fellbach auf, um sich mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Themen und Anliegen auszutauschen. Zwischen 9 und 12 Uhr wartet Lorek gemeinsam mit Vertretern des CDU-Stadtverbands Fellbach auf dem Platz zwischen Schaugarten und Lutherkirche auf der Nordseite des Rathauses.

Die „Ansprech-Bar“ selbst besteht aus einem Pavillon mit einer extra gestalteten Theke und bietet, wie es heißt, eine „unkomplizierte Plattform“ für den Austausch. Dieses Format soll dabei nicht nur eine einmalige Gelegenheit bleiben: Zukünftig will Siegfried Lorek jeden Monat in einer der sechs Kommunen des Waiblinger Wahlkreises unterwegs sein, um an zentralen Plätzen die „Ansprech-Bar“ aufzubauen und als Ort für den Dialog anzubieten.

Gibt’s an der Bar auch Flüssiges – oder nur Small Talk?

Offen bleibt in der von Loreks Stuttgarter Abgeordnetenbüro verschickten Einladung, ob der Politiker oder seine christdemokratischen Unterstützer an ihrer Bar neben Fachsimpeleien oder Small Talk auch, wie der Name des Angebots vermuten lässt, diverse Getränke alkoholischer oder zumindest nichtalkoholischer Art anbieten. Ein Tässchen Tee oder eine Kaffeekanne wird der Staatssekretär vielleicht dabei haben.