1 Der Inhaber des Canameleon in der Seestraße hat die Spuren dokumentiert. Foto: Canameleon/Lukas Schwarz

Jede Menge Zeit haben sich Diebe bei einem Einbruch in einer Einkaufsstraße in Ludwigsburg gelassen. Sie hatten sogar Zeit, sich einen Tee zu kochen.















Jede Menge Zeit haben sich Einbrecher in der Nacht auf Montag in einem Laden in der Ludwigsburger Seestraße gelassen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter ein Fenster des CBD-Shops Canameleon ausgehängt und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Laut Inhaber Lukas Schwarz hielt sich einer der Einbrecher anschließend für mehr als eine Stunde dort auf. Er hatte, während ein Komplize wohl draußen Schmiere stand, sogar Zeit, sich einen Hanftee zu kochen und Lollis zu lutschen.

Fest steht, dass die Diebe einen Tablet-Computer entwendeten, „ob sie darüber hinaus weitere Beute machten“ aber noch nicht, heißt es im Polizeibericht. Schwarz hingegen beziffert den Wert des Diebesguts auf einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei bittet unter der Nummer 0 71 41 / 18 53 53 um Hinweise.