Cats bis König der Löwen: So wurde Hamburg zur Musical-Hauptstadt

Vor 40 Jahren startete mit "Cats" eine Erfolgsgeschichte. Seither lockt Hamburg Millionen Besucher mit seinen Musicals an die Elbe. Im Dezember soll ein weiteres Highlight folgen.
Hamburg feiert Jubiläum: Vor 40 Jahren legte "Cats" den Grundstein dafür, dass die norddeutsche Stadt zur Musical-Metropole wurde. Als am 18. April 1986 die deutsche Erstaufführung des Werks von Andrew Lloyd Webber im Operettenhaus stattfand, war das Musical hierzulande noch ein wenig beachtetes Genre. Doch das Stück entwickelte sich zur ersten großen Long-Run-Musical-Produktion Deutschlands. "Cats" kam auf über 6.100 Vorstellungen, lief knapp 15 Jahre und zog mehr als sechs Millionen Besucher an.