Cats bis König der Löwen: So wurde Hamburg zur Musical-Hauptstadt

Vor 40 Jahren startete mit "Cats" eine Erfolgsgeschichte. Seither lockt Hamburg Millionen Besucher mit seinen Musicals an die Elbe. Im Dezember soll ein weiteres Highlight folgen.

Hamburg feiert Jubiläum: Vor 40 Jahren legte "Cats" den Grundstein dafür, dass die norddeutsche Stadt zur Musical-Metropole wurde. Als am 18. April 1986 die deutsche Erstaufführung des Werks von Andrew Lloyd Webber im Operettenhaus stattfand, war das Musical hierzulande noch ein wenig beachtetes Genre. Doch das Stück entwickelte sich zur ersten großen Long-Run-Musical-Produktion Deutschlands. "Cats" kam auf über 6.100 Vorstellungen, lief knapp 15 Jahre und zog mehr als sechs Millionen Besucher an.

"Was vor 40 Jahren begann, hat sich zu einem Unterhaltungsformat entwickelt, das alle Menschen begeistern kann - weil das Musical sich keinen Grenzen unterwirft, für jeden Geschmack etwas bereithält und weil es Bekanntes neben Neues stellt", erklärt Uschi Neuss, Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland, einer Mitteilung zufolge. "Der König der Löwen" sei ein Beweis dafür, so Neuss. 2001 kam das Stück nach Hamburg und lockte in den vergangenen 25 Jahren fast 17 Millionen Zuschauer in die Stadt.

"Der Teufel trägt Prada" kommt nach Hamburg

Erfolge wie "Mamma Mia!" oder "Tanz der Vampire" festigten Hamburgs Ruf als Musical-Stadt. In den vergangenen Jahren folgten mit "Hamilton", "MJ - Das Michael Jackson Musical" oder "Zurück in die Zukunft - Das Musical" weitere internationale Kassenschlager.

Ab Dezember sollen die Kultfiguren Miranda Priestly und Andy Sachs die Musical-Fans nach Hamburg locken. Dann steht die Deutschlandpremiere von "Der Teufel trägt Prada - Das Musical" an, passend zum 20-jährigen Jubiläum des Hollywood-Films und dem Start der Fortsetzung in den Kinos. Laut NDR läuft derzeit noch das Casting für die Produktion.