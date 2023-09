Cathy Hummels hat in ihrem Oktoberfest-Podcast „Energy Wiesn Wahnsinn“ ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei ihrem Gast, Youtube-Star Aaron Troschke, und den Zuhören intime Details aus ihrem Liebesleben verraten. In der Folge „Bettgeflüster“ geht Troschke schnell in die Vollen und will von der 35-Jährigen wissen, wie viele Dates es denn bräuchte, bis man es bei ihr mit einem Kuss versuche könne.

„Also, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne“, antwortet die Ex-Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels. „Dann knutsche ich auch Frauen. Dann ist es mir total egal, dann will ich einfach nur knutschen“, führt sie fort.

Lesen Sie auch

Mundgeruch für Hummels ein No-Go

Doch davon nicht genug – der Youtuber geht noch einen Schritt weiter und erkundigt sich bei Hummels, mit wie vielen Menschen sie in ihrem Leben schon Sex gehabt hätte. „Das ist an einer Hand abzählbar“, so die 35-Jährige. „Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr, sehr privat“, fährt sie fort.

Und auch beim Thema Küssen hat die Moderatorin so einige Geschichten auf Lager. Ein absolutes No-Go dabei für sie: Mundgeruch. „Ein Mann kann noch so schön sein, aber wenn der stinkt, ist es vorbei“, so Hummels weiter.

Zudem erzählt die auskunftsfreudige Influencerin Youtuber Troschke von Begegnungen mit Männern, die überhaupt nicht küssen konnten. „Das sind dann so nervöse Knutscher. Da ist die Zunge raus und rein und du denkst dir nur: Okay, please stop it now.“