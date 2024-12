Wenn der Ex eine neue Frau an seiner Seite präsentiert, kann das die Feiertagsplanung gehörig durcheinander bringen. Wie Cathy Hummels (36) dieses Jahr Weihnachten feiert, kurz nach dem Beziehungsouting von Ex-Mann Mats Hummels (35), verrät sie im Interview mit RTL.

Beim Düsseldorfer WoMen on Top-Event, das sich für Gleichberechtigung starkmacht, strahlte Cathy Hummels vor einigen Tagen. Ob ihr das Lachen vergeht, wenn sie an die bevorstehenden Festtage denkt? Immerhin gibt es nun eine neue Frau in der Familie: Ihr Fußballer-Ex hat sich im Rahmen der Verleihung des Ballon d'Or Ende Oktober erstmals mit seiner Freundin Nicola Cavanis (25) gezeigt.

Von RTL im Interview darauf angesprochen, sagt Cathy Hummels: "It is what it is (auf Deutsch: "Es ist, was es ist"). Ich bin generell total cool. Für mich zählt mein Sohn, der hat oberste Priorität. Ich liebe meinen Job, ich bin sehr dankbar für alles, was ich habe, was ich machen darf. Und vor allem, dass wir gesund sind."

Sitzt sie mit seiner Neuen unterm Tannenbaum?

Weihnachten werde die Moderatorin, Influencerin und Unternehmerin in diesem Jahr in Deutschland feiern. Einem Patchwork-Familienfest mit Mats Hummels und dessen neuer Partnerin stehe damit theoretisch nichts im Weg, hakt RTL nach. "Bei uns in der Familie ist alles bunt gemischt. Wir werden alle zusammen irgendwie feiern", entgegnet Hummels. Aber betont auch: "In erster Linie feiere ich mit meinem Sohn. Und alles andere kommt danach." Sohn Ludwig (6) stammt aus der Ehe mit dem ehemaligen Borussia-Dortmund-Spieler.

Die Stärke, die sie heute zeigt, besaß Cathy Hummels nicht immer: "Ich glaube, so eine Stärke muss man sich aneignen. Wenn man schon so viel mitgemacht hat wie ich, dann hat man die Wahl: Entweder man gibt auf oder man macht weiter und wird stärker." Früher litt die 36-Jährige an Depressionen und einer Essstörung. Ihre Leidensgeschichte hat sie in ihrem Buch "Mein Umweg zum Glück" offengelegt.

Spekulationen über die Beziehung des Fußballers, der aktuell beim AS Rom spielt, mit dem rund zehn Jahre jüngeren Model kursierten seit Monaten. Ende Oktober machte Mats Hummels seine neue Partnerschaft öffentlich. Von 2015 bis 2022 war der Ex-Nationalspieler mit Cathy Hummels verheiratet.