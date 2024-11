Catarina Mora: Ein Flamenco-Kalender betritt Neuland

Wer braucht noch Stadtplan, Armbanduhr oder Wandkalender? Das smarte Telefon in der Tasche macht vieles überflüssig. Eigentlich. „Tanzbegeisterte Menschen haben gern große Tanzfotos an der Wand“, hat Catarina Mora beobachtet. Deshalb hat sie im vergangenen Jahr erstmals dem von ihr organisierten Stuttgarter Flamenco-Festival einen Kalender fürs kommende Jahr als Erinnerung folgen lassen.

Und auch für das Jahr 2025 liegt nun eine Ausgabe mit zwölf tollen Flamenco-Szenen vor; die Fotos von Sibylle Nuñez Díaz machen im A-3-Format mächtig was her. Doch statt des üblichen Kalendariums finden sich unter den Aufnahmen dieses Mal QR-Codes. Kalender war 2024 – 2025 ist „QalendeR. „Wir haben bewusst auf die Zahlen und Wochentage verzichtet und geben nun über vier bis fünf QR-Codes pro Monat Empfehlungen für Veranstaltungen und anderes“, sagt Catarina Mora. Die führen nicht nur zu Flamenco-Festivals in New York oder Barcelona, sondern auch zu Aufführungen des Stuttgarter Balletts, zu einer Playliste mit spanischen Sommerhits oder zu Buchtipps.

Lesen Sie auch

Catarina Mora /Stephan Glathe

Zwei Monate hat die Stuttgarter Flamenco-Expertin mit einem vierköpfigen Team am neuen „QalendeR“ getüftelt, Tipps, Termine sowie Bildrechte recherchiert und Kontakte hergestellt. Verblüfft hat sie im Dialog mit vielen Kulturschaffenden festgestellt, dass alle ihre Idee nicht nur toll fanden, sondern dass diese Art von Kalender für jeden und jede neu war. „Also habe ich die von mir und Simone Koch entwickelte Idee schützen lassen“, sagt Catarina Mora.

Grundgedanke hinter dem neuen Kalender sei, so erklärt die Tänzerin und Choreografin ihre Motivation, alle Kulturinteressierten vom Digitalen ins Erlebbare zu führen. Wer die QR-Cods scannt, landet direkt in der Welt des Tanzes, kann Festivalprogramme sichten, Tickets ordern. „Ich habe Interesse daran, dass mein Publikum aktiv am Kulturleben teilnimmt“, sagt Catarina Mora und macht deshalb gern Werbung für andere.

Runter vom Sofa, ab ins Theater, so könnte man die Idee hinter dem „QalendeR“ zusammenfassen. Erhältlich ist er im Online-Shop von Catarina Moras Stuttgarter Flamenco-Festival zum Preis von 29,90 Euro und will mit einer bunten Fülle an Empfehlungen nicht nur Flamenco-Liebhaber, sondern alle Tanzfans ansprechen.

Kalender-Bestellung unter www.stuttgarterflamencofestival.com

Info

Kalender

Erhältlich ist der Flamenco-QalendaR im Online-Shop von Catarina Moras Stuttgarter Flamenco-Festival zum Preis von 29,90 Euro (www.stuttgarterflamencofestival.com/produkt/books/qalendar-2025/)