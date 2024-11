Castor-Transport an geheimem Tag: Warum kommt Atommüll aus Frankreich nach Baden-Württemberg?

1 Das stillgelegte AKW Philippsburg fungiert als Zwischenlager für radioaktiven Atommüll. Noch in diesem Jahr sollen vier weitere Castor-Behälter aus Frankreich dazukommen. Foto: imago/Ulrich Roth

An einem geheimen Tag in diesem Jahr soll ein Zug aus Frankreich hochradioaktive Atomabfälle in Castor-Behältern nach Philippsburg bringen. Dorthin, wo derzeit das stillgelegte Kernkraftwerk zurückgebaut wird. Die Stadt klagt, Aktivisten protestieren.











Hochradioaktiver Atommüll per Zug aus der Normandie, einmal quer durch Frankreich, über die deutsche Grenze und weiter ins Atommüll-Zwischenlager im baden-württembergischen Philippsburg: Aus der französischen Gemeinde La Hague sollen noch in diesem Jahr vier Castor-Behälter auf der Schiene in die knapp 1000 Kilometer entfernte Kleinstadt im Kreis Karlsruhe transportiert werden. Datum und Route streng geheim. Was steckt dahinter?