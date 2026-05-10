Tränen, Skandale und ein Comeback: Nach zwei Anläufen holt Menowin Fröhlich endlich den «DSDS»-Sieg – und sorgt für Gesprächsstoff im Netz.
Köln - Er hat es geschafft: Im dritten Anlauf ist Menowin Fröhlich (38) zum Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" gekürt worden. Der in Bayern lebende Sänger entschied das Publikumsvoting der RTL-Liveshow am späten Samstagabend für sich. Mit Tränen in den Augen kniete Fröhlich nach der Verkündung auf dem Studioboden und nahm Juryboss Dieter Bohlen in den Arm.