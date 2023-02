6 Die DSDS-Jury auf Mallorca: Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen (von links). Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ oder kurz DSDS wird von Anfang an überschattet von Negativschlagzeilen. Zunächst fiel DSDS-Urgestein Dieter Bohlen negativ mit sexistischen Bemerkungen gegenüber einer Kandidatin auf. Dann herrschte zwischen den Jury-Mitgliedern dicke Luft, weil Rapperin Katja Krasavice (26) Bohlen für sein Fehlverhalten öffentlich kritisierte.

Die Negativschlagzeilen wirkten sich auch auf die Einschaltquoten aus: in den 19 Staffeln, in denen Bohlen bereits in der Jury sitzt, sahen nie weniger Zuschauer und Zuschauerinnen zu. Doch inzwischen haben sich die Wogen ein wenig geglättet und die Einschaltquoten stabilisiert. In der Zielgruppe brachte es die Castingshow am vergangenen Mittwoch auf einen überzeugenden Marktanteil von 14,5 Prozent.

Mittlerweile sind 40 Kandidaten und Kandidatinnen im Recall auf Mallorca – und mussten sich in der vergangenen Folge in den Gruppen-Performances vor der Jury beweisen. Diese besteht in diesem Jahr neben Bohlen und Krasavice aus Pietro Lombardi und Leony. Schon zu Beginn der Folge traten fünf Talente in den sogenannten Wackler-Duellen an. Danach hieß es Abschied nehmen von Jana Milena Eßer (23) aus Eberau in Österreich und Sascha Wilhelm (29) aus Aach.

Dann ging es weiter mit den Gruppen-Performances auf einer Alpaka-Farm. Anschließend mussten zehn weitere Teilnehmende ihre Koffer packen:

Bobby Jovanovic (30) aus Nürnberg

Julian Hildebrandt (27) aus Xanten

Julienne-Selin Faber (16) aus Bexbach

Lea Bill (19) aus Grevenbroich

Lukas Becker (22) aus Bonn

Nico Grund (29) aus Köln

Olivia Reichert (21) aus München

Svenja Plaumann (22) aus Duisburg

Taro Sperlich (22) aus Gardelegen

Vivien Ververgaert (28) aus Weeze

Die vier Teilnehmenden Andrea Renzullo, Kiyan Sepehr Yousefbeik, Riccardo Colo und Tilly Horn konnten es entspannt angehen lassen. Sie hatten von den Jury-Mitgliedern eine sogenannte Goldene CD bekommen und sind automatisch eine Runde weiter.