Casting-Fehler für James Bond Rolle: Michael Fassbender empfahl Daniel Craig statt sich selbst

Eigentlich ist es bei einem Casting üblich, sich selbst ins beste Licht zu rücken und die eigenen Stärken zu betonen. Bei Michael Fassbender (47) lief das offenbar anders. Der Schauspieler hat nun enthüllt, dass er bei seinem Vorsprechen für die Rolle des James Bond seinen späteren Konkurrenten Daniel Craig (57) in höchsten Tönen lobte - statt sich selbst.

In einem Gespräch im Podcast "Happy Sad Confused" plauderte Fassbender überraschend offen über seine Bond-Bewerbung. "Ich habe Barbara Broccoli nur flüchtig kennengelernt, und ich war sogar in einem Vorsprechen, bevor Daniel [Craig] gecastet wurde, aber ich glaube nicht, dass ich jemals im Spiel war", erinnert sich der Deutsch-Ire an das Treffen mit der mächtigen Bond-Produzentin.

Kuriose Selbstsabotage

Was dann folgte, grenzt an Selbstsabotage: "Aber ich erinnere mich, wie ich in den Raum ging und mich mit ihr und [Michael G.] Wilson traf und ich glaube, ich sagte: 'Daniel Craig ist...' Ich weiß nicht, warum ich für ihn warb. Ich hätte mich selbst promoten sollen", lacht Fassbender heute über seinen damaligen Fauxpas.

"Offensichtlich hat Daniel einen fantastischen Job gemacht und wurde, wie ich glaube, zum erfolgreichsten Bond der Geschichte. Aber das war's dann auch wirklich, danach gab es nie wieder ein Gespräch", fasst Fassbender sein kurzes Bond-Abenteuer zusammen.

Diese Geschichte reiht sich in Fassbenders selbstkritische Einschätzung seiner Casting-Fähigkeiten ein. "Ich war schrecklich bei Vorsprechen", gibt er zu und verrät auch, wie er seine Chance auf eine Rolle in "Mad Max: Fury Road" leichtfertig verspielt hat: Er erschien schlicht eine Stunde zu spät zum Casting auf dem Warner-Bros.-Gelände.

Henry Cavill war auch im Rennen

Neben Fassbender gehörte auch Henry Cavill (41) zu den Kandidaten für die Neubesetzung von 007 nach Pierce Brosnans (71) letztem Auftritt in "Stirb an einem anderen Tag". "Casino Royale"-Regisseur Martin Campbell schwärmte vergangenes Jahr noch von Cavills Vorsprechen: "Er war großartig beim Casting. Seine Schauspielerei war enorm", so Campbell. "Wenn Daniel nicht gewesen wäre, hätte Henry einen ausgezeichneten Bond abgegeben. Er sah fantastisch aus, war in toller körperlicher Verfassung... wie gemeißelt. Er sah damals nur ein bisschen zu jung aus."

Nach Daniel Craigs Abschied von der Rolle des Geheimagenten in "Keine Zeit zu sterben" (2021) ist die Suche nach einem neuen James Bond immer noch im Gange. Wer in Zukunft den Agenten mit der Lizenz zum Töten verkörpern wird, bleibt eines der bestgehüteten Geheimnisse Hollywoods.