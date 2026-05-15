Casting-Direktorin Nina Gold: Sie sucht den neuen James Bond

"Game of Thrones" und "Star Wars", "Jurassic World" und "The Crown": Nina Gold hatte als Casting-Direktorin bei etlichen erfolgreichen Filmen und Serien die Finger im Spiel. Nun soll sie den neuen James Bond finden.
Premiere bei der 98. Oscarverleihung am 15. März 2026: Zum ersten Mal wurde ein Academy Award für das beste Casting vergeben. Endlich rückten die Menschen in den Vordergrund, die hinter den Kulissen das Schauspielensemble für einen Film zusammenstellen. Unter den ersten Nominierten im März war auch Nina Gold (59). Sie war für "Hamnet" im Rennen, verlor aber gegen Cassandra Kulukundis, die für "One Battle After Another" den Premieren-Oscar gewann.