1 Das Streamen von Glücksspielinhalten auf Twitch wird bald stärker reguliert. Foto: Ink Drop / shutterstock.com

Nachdem es vor allen Dingen in den USA Proteste von großen Streamern auf Twitch gab, hat sich die Plattform dazu entschieden, Glücksspielinhalte teilweise zu verbieten.















Was soll verboten werden?

In einem Statement vom 21.09.2022 teilte Twitch mit, man wolle am 18. Oktober die Nutzungsrichtlinien aktualisieren und damit das Streamen von Spielautomaten, Roulette und Würfelspielen verbieten. Allerdings nur, wenn die Casino-Webseiten nicht in den USA oder den anderen Ländern, in denen Twitch aktiv ist, offiziell lizenziert sind und dadurch kein Verbraucherschutz besteht.

Im Einzelnen sollen zunächst die Seiten Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com und Roobet.com verboten werden. Weitere können im Verlauf der Richtlinienerneuerung folgen, so das Unternehmen. Genauere Informationen zu der konkreten Ausgestaltung des Verbots sollen bald folgen.

Was ist weiterhin erlaubt?

Wie aus dem Statement von Twitch hervorgeht, soll es auch in Zukunft möglich sein, Inhalte von Online-Casinos zu streamen, die eine offizielle Lizenz haben. Des Weiteren hat Twitch angekündigt, das Streaming von Sportwetten, Fantasy Sport und Poker sei nicht von dem Verbot betroffen. Einige Kritiker werfen der Plattform daher vor, nicht konsequent genug zu sein.

Wie kam es zu dem Verbot?

Das Streamen von Gambling-Inhalten war schon lange Zeit ein heiß diskutiertes Thema auf Twitch, doch bislang hat man es geduldet. Letzte Woche gab es jedoch einen Vorfall, der die Diskussion erneut angefacht und vermutlich den Stein ins Rollen gebracht hat. Ein Twitch-Streamer namens ItsSliker hatte angeblich Geld auf dubiose Weise von anderen Streamern „geliehen“, um seine Spielsucht damit zu finanzieren. Am 17.09.2022 veröffentlichte ItsSliker schließlich ein Video, in dem er seine Taten unter Tränen gestand. Große US-Streamer wie DevinNash, Pokimane und Mizkif kündigten in der Folge an, Twitch in der Weihnachtssaison boykottieren zu wollen, wenn das Unternehmen nicht gegen die Glücksspielinhalte vorgehen würde.