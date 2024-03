1 Ist das Smartphone mit Deckel nur was für Boomer und noch ältere Menschen? Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

Mit oder ohne Klappe, am Strick um den Hals oder am Gürtel – lässt sich ein Handy überhaupt stilvoll schützen und tragen? Und was verraten die Hüllen über den Besitzer?











Kürzlich wurde die Hoffnung der Autorin, doch irgendwie am Puls der Zeit zu sein, letztgültig zerstört: Eine Kollegin erzählte vom belauschten Gespräch zweier junger Frauen, das sich um Smartphones oder vielmehr deren Ummantelung drehte. Handyhüllen mit Deckel – waren sich die beiden einig – seien ein glasklares Zeichen für die Boomer-Existenz. Also für Menschen, die aus dem Vorvorgestern des letzten Jahrtausends stammen, die Fleisch essen und Dieselkutschen fahren. In jugendlichen Augen sind die ein ebenso gefährlicher wie peinlicher Anachronismus auf zwei Beinen, die Knöchel mit Socken verhüllt.