Cascara: Das steckt hinter dem Trendgetränk aus Kaffeekirschen

Es schmeckt nach Hagebutte, Honig und Hibiskus, enthält ordentlich Koffein und war in der EU jahrelang verboten. Cascara, der Tee aus getrockneten Kaffeekirschen, erobert die Cafés und Supermarktregale. Doch was steckt wirklich hinter dem Trendgetränk?
Wer an Kaffee denkt, hat meist die dunkle, geröstete Bohne im Kopf. Doch die Bohne ist eigentlich nur der Kern einer Frucht: der Kaffeekirsche. Während wir den Kern seit Jahrhunderten schätzen, landete die fruchtige Hülle - die Cascara (spanisch für "Schale") - meist auf dem Kompost oder direkt im Abwasser der Plantagen. Ein ökologisches und ökonomisches Versäumnis, das nun ein Ende findet.