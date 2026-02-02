Casa Eltinger Hof in Leonberg: „Ich wollte zeigen, dass auch eine Deutsche gut italienisch kochen kann“

Essen wie zu Hause ohne Schickimicki: Im Casa Eltinger Hof in Leonberg zeigen seit Kurzem Mutter und Sohn, dass nicht nur Pizza anders schmecken kann. Auch Mittagstisch wird angeboten.
Heiderose Kielwein kann sich noch gut an die Anfänge vieler italienischer Restaurants in Deutschland erinnern: „Um das hiesige Publikum anzusprechen, haben einige Gastronomen die italienische Küche extra verdeutscht.“ Die erfahrene Köchin ist zwar selbst Deutsche, doch ihr damaliger Mann, ein Sizilianer, hatte ihr gezeigt, wie die italienische Küche wirklich schmeckt.