Der Carsharing-Anbieter erhöht die Zahl seiner Fahrzeuge um 150 auf mehr als 500. Doch viele Außenbezirke bleiben außen vor. Der Grund: zu wenig Nachfrage.
Der Carsharing-Anbieter Miles erhöht seine Flotte in Stuttgart um 150 auf insgesamt mehr als 500 Fahrzeuge. Im vergangenen Herbst wurde die Zahl auf 400 reduziert – aufgrund von auslaufenden Leasingverträgen, der Verlegung von Autos in andere Städte und veränderten Nutzungsgewohnheiten. Kunden fahren immer häufiger in andere Städte, allerdings oftmals nur in eine Richtung. Aufgrund der reduzierten Flotte bemängelten Nutzer, dass sie in Stadtbezirken wie dem Stuttgarter Osten Schwierigkeiten hätten, ein Auto zu finden.