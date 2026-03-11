1 Mehr als 500 Miles-Fahrzeuge stehen in Stuttgart zur Verfügung. Foto: Sebastian Steegmüller

Im Herbst 2025 suchten Miles-Nutzer teils vergeblich nach Autos in Stuttgart. Jetzt erhöht der Anbieter die Zahl der Fahrzeuge um 150 auf über 500. Das steckt hinter den Schwankungen.











Link kopiert



Wer kein eigenes Auto hat, kann sich in Stuttgart per Smartphone eines mieten. Ärgerlich jedoch, wenn kein Fahrzeug in der Nähe verfügbar ist. Im vergangenen Herbst häuften sich solche Fälle bei Miles. Der Carsharing-Anbieter bestätigte damals: Die Zahl der Fahrzeuge war in der Landeshauptstadt auf 400 gesunken – Autos wurden in andere Städte verlegt, zudem liefen Leasingverträge aus. Wie viele es zuvor waren, verriet das Unternehmen nicht.