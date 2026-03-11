Carsharing in Stuttgart: Mehr Autos im Kessel: Miles baut Flotte wieder aus
Mehr als 500 Miles-Fahrzeuge stehen in Stuttgart zur Verfügung. Foto: Sebastian Steegmüller

Im Herbst 2025 suchten Miles-Nutzer teils vergeblich nach Autos in Stuttgart. Jetzt erhöht der Anbieter die Zahl der Fahrzeuge um 150 auf über 500. Das steckt hinter den Schwankungen.

Wer kein eigenes Auto hat, kann sich in Stuttgart per Smartphone eines mieten. Ärgerlich jedoch, wenn kein Fahrzeug in der Nähe verfügbar ist. Im vergangenen Herbst häuften sich solche Fälle bei Miles. Der Carsharing-Anbieter bestätigte damals: Die Zahl der Fahrzeuge war in der Landeshauptstadt auf 400 gesunken – Autos wurden in andere Städte verlegt, zudem liefen Leasingverträge aus. Wie viele es zuvor waren, verriet das Unternehmen nicht.

 

36 000 Miles-Kunden in Stuttgart

Jetzt gibt Miles bekannt, dass das Angebot in Stuttgart wieder ausgebaut wird. 150 neue Fahrzeuge kommen hinzu, die Flotte wächst auf über 500. Mit diesem Schritt verbessere man die Verfügbarkeit und reagiere auf die hohe Nachfrage. Im vergangenen Jahr hätten in Stuttgart 36 000 Miles-Kunden Carsharing genutzt. Das seien rund zehn Prozent aller Führerscheinbesitzer in Stuttgart, teilt eine Unternehmenssprecherin schriftlich mit. Nach Angaben von Miles werde ein Fahrzeug im Schnitt 2,5 Mal pro Tag angemietet. Besonders gefragt seien Fahrten von und zum Flughafen.

Warum die Flotte zwischenzeitlich schrumpfte, hat auch mit veränderten Nutzungsgewohnheiten zu tun: Immer mehr Kunden mieten in einer Stadt und geben in einer anderen ab. Von Stuttgart aus sind München und Frankfurt beliebte Ziele – auch so wandern Autos ab. ﻿

 