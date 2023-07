1 In Stuttgart hat Stadtmobil rund 400 Fahrzeuge – kleine und große. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Markus Draxler aus Stuttgart-Möhringen nutzt seit vielen Jahren Stadtmobil. Hier erklärt er, was aus seiner Sicht die Vorteile sind, Autos mit anderen zu teilen.









Markus Draxler war Anfang 30, als er sein eigenes Auto abgeschafft hat. Heute ist er 60 und ein erprobter Autoteiler: Seit 28 Jahren ist er bei Stadtmobil in Stuttgart. Damals gab es nur zwei Fahrzeuge in der ganzen Stadt, heute fallen ihm von seinem Zuhause in Möhringen fünf Standorte ein, an denen er in ein paar Minuten ist. Fragen an einen Pionier.