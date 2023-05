1 Einer der neuen Standorte befindet sich an der Ecke der Solitudestraße mit der Leonberger Straße. Foto: Simon Granville

Für Bürger in Ludwigsburg stehen nun 31 Autos zur Verfügung – auch die Zahl der Stationen ist größer geworden. Die Vision ist es, „50 bis 100 Autos“ zur Verfügung zu stellen.









Ludwigsburg - Das Thema Carsharing gewinnt in Ludwigsburg immer mehr an Gewicht. Der Anbieter „Stadtmobil“ konnte im vergangenen Jahr nicht nur einen spürbaren Anstieg der Nutzerzahl verzeichnen, sondern hat jetzt auch seine Flotte in der Stadt erweitert. Acht Fahrzeuge sind hinzugekommen, dazu mehrere Standorte. Insgesamt gibt es jetzt 18 Stadtmobil-Anlaufstellen in Ludwigsburg, bestückt mit 31 Wagen. „Wir haben im Zentrum verdichtet und sind auch mehr in die Fläche gegangen“, sagt Ulrich Stähle, Vorsitzender der Stadtmobil Carsharing AG.