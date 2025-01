Carrie Underwood wird am 20. Januar 2025 bei der Amtseinführung von Donald Trump auftreten und betont dabei die Bedeutung von Einheit in den USA. Ein überraschender Schritt für die erfolgreiche Country-Sängerin, die bisher vor allem durch politische Neutralität auffiel.

Am 20. Januar wird Carrie Underwood, eine der bekanntesten Country-Musikerinnen der USA, bei der Amtseinführung von Donald Trump auftreten. Dies wurde von der Sängerin in einer Stellungnahme bestätigt, die betont, wie wichtig Zusammenhalt und Einheit in der aktuellen Zeit sind.

Wer ist Carrie Underwood?

Carrie Underwood, geboren 1983 in Oklahoma, wurde 2005 durch ihren Sieg in der vierten Staffel von American Idol bekannt und zählt heute zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Country-Musik. Mit Hits wie „Before He Cheats“ und „Cowboy Casanova“ hat sie Millionen von Fans gewonnen. Sie hat zahlreiche Musikpreise erhalten, darunter mehrere Grammys.

Underwood ist seit 2008 mit dem Eishockeyspieler Mike Fisher zusammen. Das Paar heiratete 2010 und hat mittlerweile zwei Söhne. Neben ihrer musikalischen Karriere engagiert sich Underwood in sozialen Projekten, etwa durch ihre Stiftung, die Bildungs- und Gemeindeinitiativen in Oklahoma unterstützt. Sie ist evangelikale Christin, Vegetarierin und Tierschützerin.

Ihre Stellungnahme zum Auftritt

Carrie Underwood wird bei der feierlichen Zeremonie singen, die Donald Trump als 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten ins Amt einführt. In einer Stellungnahme betonte sie die Bedeutung von Einheit: „Ich liebe unser Land und fühle mich geehrt, ein kleiner Teil dieses historischen Ereignisses sein zu dürfen. Es ist eine Zeit, in der wir alle zusammenkommen und nach vorne blicken müssen.“

Neben Underwood werden wohl auch der Rapper Nelly sowie Kid Rock, Billy Ray Cyrus und die Village People bei Trumps Amtseinführung auftreten.

Der Auftritt hat jedoch für Diskussionen gesorgt, da Underwood zuvor eher für ihre politische Neutralität bekannt war. Besonders bemerkenswert ist dies vor dem Hintergrund ihres humorvollen Seitenhiebs auf Trump während der Country Music Awards 2017, als sie gemeinsam mit Brad Paisley eine Parodie ihres Hits „Before He Cheats“ mit dem Titel „Before He Tweets“ aufführte. Die humorvolle Kritik an Trumps Twitter-Gewohnheiten blieb vielen Zuschauern in Erinnerung.

Für Schlagzeilen hatte bereits gesorgt, dass Michelle Obama, ehemalige First Lady, mit der Tradition bricht und nicht an Trumps Amtseinführung teilnehmen wird.

Trumps erste Amtseinführung: Prominente Gäste

Bei Trumps erster Amtseinführung im Jahr 2017 gab es eine vergleichsweise kleine Zahl prominenter Musiker, die auftraten. Unter anderem sangen die 16-jährige Jackie Evancho, die unter anderem durch „America’s Got Talent“ bekannt geworden war, sowie 3 Doors Down. Viele bekannte Künstler hatten eine Teilnahme abgelehnt.

Joe Bidens Amtseinführung 2021: Große Namen der Musikbranche

Im Gegensatz dazu zog die Amtseinführung von Joe Biden im Jahr 2021 eine beeindruckende Liste prominenter Musiker an. Lady Gaga sang die Nationalhymne, Jennifer Lopez performte „This Land is Your Land“, und Countrysänger Garth Brooks trat mit einer Version von „Amazing Grace“ auf.

Unterstützung für Kamala Harris im Wahlkampf

Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 erhielt Kamala Harris Unterstützung von einer Reihe prominenter Persönlichkeiten, darunter Taylor Swift, John Legend und Oprah Winfrey. Viele dieser Unterstützer setzten sich in sozialen Medien und bei Veranstaltungen für die Vizepräsidentin ein, um deren Kampagne zu stärken.

Donald Trump hingegen hatte es schwer, Unterstützer zu finden im eher liberal geprägten Showbusiness der USA. Unter anderem sprachen sich Prominente wie Kid Rock, Hulk Hogan oder Kanye West.

Carrie Underwoods Auftritt bei der Amtseinführung von Donald Trump 2025 stellt eine seltene öffentliche Positionierung der Sängerin in einem politisch geprägten Umfeld dar. Während ihre Entscheidung auf unterschiedliche Reaktionen stößt, unterstreicht ihre Stellungnahme die Bedeutung von Einheit und Zusammenhalt in den USA. In welchem Maße dieser Auftritt ihre Karriere beeinflussen wird, bleibt abzuwarten.