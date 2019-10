1 Die Supermarktkette hat sich bereits für das Shirt entschuldigt. Foto: AFP/PASCAL GUYOT

„Problem gelöst“: Ein Shirt einer Supermarktkette in Italien, das einen Frauenmord darstellt, sorgt derzeit für Aufregung. Auch, weil Gewalt gegen Frauen und Frauenmorde in Italien ein großes Problem sind.

Rom - Mit einem frauenfeindlichen T-Shirt hat eine Supermarktkette in Italien Empörung ausgelöst. Auf dem Shirt ist eine Frau neben einem Mann abgebildet, die auf ihn einredet. „Problem“ steht darunter. Daneben steht ein Bild, in dem der Mann die Frau in einen Abgrund schubst, „solved“ (Problem gelöst), heißt es darunter.

Carrefour entschuldigte sich für den Vorfall und teilte mit, dass aus Versehen zwei T-Shirts in einen einzigen Laden in Rom gelangt seien. Sie seien sofort zurückgezogen worden, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Die beiden T-Shirts seien durch einen Fehler in den Vertrieb gelangt, nachdem von dem Hersteller andere Aufdrucke bestellt worden waren, die aber den gleichen Code gehabt hätten, sagte ein Carrefour-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Empörung in Italien groß

Jedoch war der Sturm der Entrüstung groß - zumal Gewalt gegen Frauen und Frauenmorde in Italien ein großes Problem sind.

„In einem Land, in dem alle 72 Stunden eine Frau getötet wird, verkauft man so was bei Carrefour in Rom. Ohne Worte! Schande“, erklärte das Frauenschutzzentrum Casa internazionale delle Donne auf Facebook. „Es ist sehr schlimm, wenn ein Unternehmen Shirts produziert, die zum Frauenmord anstacheln. Es ist noch schlimmer, wenn Carrefour in Italien sie vertreibt“, schrieb die sozialdemokratische Senatorin Valeria Fedeli auf Twitter.