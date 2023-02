1 Im Cannstatter Carré soll sich der Vorfall ereignet haben (Archivbild). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Festnahme im Cannstatter Carré: Ein Mann schreit laut umher und geht mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohlich auf Passanten zu. Die Polizei greift bei dem Vorfall im Einkaufszentrum ein.















Er soll laut gebrüllt haben und mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohlich auf Passanten zugegangen sein: Die Polizei hat am Dienstag im Cannstatter Carré einen Randalierer festgenommen.

Wie die Beamten am Mittwoch weiter mitteilten, befand sich der polizeibekannte 34-Jährige mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand, als er in dem Einkaufszentrum an der Wildunger Straße für Aufregung sorgte.

Nachdem mehrere Zeugen den Vorfall gemeldet hatten, nahmen Polizisten den Mann vorläufig fest. Dabei habe der 34-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711/8990 3600 zu melden.