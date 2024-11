Carpaccio in der Staatsgalerie Stuttgart: Staatsgalerie erstrahlt im Glanz Venedigs

1 Vittore Carpaccio, Lesende Maria, um 1505–1510, National Gallery of Art Washington, Samuel H. Kress Collection Foto: National Gallery of Art Washington

Von 15. November an verzaubert die Staatsgalerie Stuttgart mit der Magie Venedigs. Was will die Schau „Carpaccio, Bellini und die Frührenaissance in Venedig“ zeigen?











Link kopiert



Im Frühjahr 2023 freuten sich die Venezianerinnen und Venezianer über eine Begegnung mit eigener Größe und ewig gültiger Schönheit: Im Dogenpalast waren Bilder von Vittore Carpaccio zu sehen – Bilder des frühen 16. Jahrhunderts, aber zugleich Bilder voll frischer Hoffnung. Noch mehr Kunst als Versprechen – das bietet von diesem Freitag, 15. November, an, die Große Landesausstellung „Carpaccio, Bellini und die Frührenaissance in Venedig“ in der Staatsgalerie Stuttgart.