Caroline Peters (51) ist aus der deutschen TV- und Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. Den meisten Fernsehzuschauern dürfte die Schauspielerin als Kommissarin Sophie Haas aus der erfolgreichen ARD-Comedyserie "Mord mit Aussicht" bekannt sein. Auch mit einem Grimme-Preis, dem Bayerischen Filmpreis und dem Deutschen Schauspielpreis wurde Peters in der Vergangenheit bereits ausgezeichnet. Trotz ihrer späteren Erfolge war ihr Karrierebeginn jedoch alles andere als einfach, wie Peters jetzt im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung enthüllt hat.

Caroline Peters: "War total entmutigt"

An ganzen sieben Schauspielschulen bewarb sich die gebürtige Mainzerin nämlich nach ihrem Abitur - angenommen wurde sie aber an keiner einzigen. "Ich war total entmutigt und restlos bedient nach diesen sieben Absagen und hatte keinerlei Ideen, was ich stattdessen machen will", blickt Peters auf die damalige herausfordernde Zeit zurück.

Die Wende brachte ein Anruf der Schauspielschule Saarbrücken, bei der die Darstellerin schließlich ihr Handwerk erlernen sollte. "Ich stand auf der Warteliste, jemand war abgesprungen und ich bekam doch noch den Platz", so Peters.

"Ich bekam Zweifel, ob dieser Beruf der richtige für mich ist"

Doch auch nach diesem ersten Erfolg erwies sich der Einstieg in den Schauspiel-Beruf als steinig. Peters konnte 1995 zwar ein erstes Engagement an der Berliner Schaubühne ergattern, spielte jedoch angesichts von dortigen Schauspielgrößen wie Bruno Ganz, Peter Simonischek oder Jutta Lampe nicht. "Dafür lernte ich die Bars und Clubs in Berlin kennen. Damals war ja alles so billig, auch die Miete. Ich verdiente nichts, brauchte aber auch nicht viel Geld", erinnert sich Peters, die in ihrer späteren Karriere unter anderem auch am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, an der Volksbühne Berlin und dem Wiener Burgtheater auf der Bühne stand.

Ihr neuester Kinofilm "Die Unschärferelation der Liebe" erscheint am 29. Juni in den deutschen Kinos. In der Liebeskomödie spielt Peters an der Seite von Co-Star Burghart Klaußner ("Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte", 73).