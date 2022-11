Unfall in Steinheim an der Murr Mit Auto gegen Pfeiler geprallt – 64-Jähriger stirbt

Ein 64-Jähriger verliert am Donnerstagnachmittag in Steinheim an der Murr wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Pfeiler. Trotz sofortiger Reanimation überlebt der Mann den Unfall nicht.