Auswahl der Geschworenen hat begonnen Strafprozess gegen Sean "Diddy" Combs ist gestartet

Am Montag ist in New York der Prozess um den gefallenen Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs gestartet. Während der Befragung der angehenden Geschworenen gab er im Gerichtssaal zu, "nervös" zu sein.