Carol Burnett Award als TV-Ikone: Sarah Jessica Parker erhält Golden-Globe-Ehrenpreis

Am 8. Januar 2026 wird der Schauspielerin Sarah Jessica Parker (60) eine besondere Ehre zuteil: Der "Sex and the City"-Star erhält den Carol Burnett Award der Golden Globes. Damit würdigen die Veranstalter ihre prägenden Beiträge zur Fernsehlandschaft über mehrere Jahrzehnte hinweg. Die Trophäe wird ihr während der neu eingeführten CBS-Sondersendung "Golden Eve" überreicht, wie die Golden Globes bekanntgaben.