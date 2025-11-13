Carol Burnett Award als TV-Ikone: Sarah Jessica Parker erhält Golden-Globe-Ehrenpreis

Die "Sex and the City"-Ikone Sarah Jessica Parker wird im Januar mit dem Carol Burnett Award der Golden Globes geehrt. Die Auszeichnung würdigt ihre jahrzehntelangen Beiträge zum Fernsehen. Die Verleihung findet in einer Sondersendung statt.

Am 8. Januar 2026 wird der Schauspielerin Sarah Jessica Parker (60) eine besondere Ehre zuteil: Der "Sex and the City"-Star erhält den Carol Burnett Award der Golden Globes. Damit würdigen die Veranstalter ihre prägenden Beiträge zur Fernsehlandschaft über mehrere Jahrzehnte hinweg. Die Trophäe wird ihr während der neu eingeführten CBS-Sondersendung "Golden Eve" überreicht, wie die Golden Globes bekanntgaben.

"Sarah Jessica Parkers Karriere verkörpert genau den Geist des Carol Burnett Awards", erklärt Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes, in einem Statement. Ihre bahnbrechende Wirkung auf das Fernsehen und ihr Engagement für das Geschichtenerzählen auf der Bühne wie auf der Leinwand hätten unauslöschliche Spuren in der Populärkultur hinterlassen.

Die Golden Globes würdigten Parkers Laufbahn auch via Social Media als "ikonisch, furchtlos und fabelhaft". Ihre Art des Geschichtenerzählens habe über Jahrzehnte hinweg Spuren auf den Bildschirmen hinterlassen und Generationen mit ihrem Charme, ihrer Kreativität und ihren außergewöhnlichen Beiträgen zum Fernsehen inspiriert, heißt es in dem Beitrag.

Sechsfache Golden-Globe-Gewinnerin

Für Parker ist es nicht die erste Begegnung mit den Golden Globes - im Gegenteil. Die Schauspielerin hat bereits sechs der begehrten Trophäen in ihrer Karriere gewonnen. Ihre erste Auszeichnung erhielt sie im Jahr 2000 als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie für ihre legendäre Rolle als Carrie Bradshaw in "Sex and the City". In derselben Kategorie gewann sie fünfmal hintereinander, zuletzt 2004. Zusätzlich wurde sie für ihre Arbeit in "The Family Stone" und "Divorce" nominiert.

Der Carol Burnett Award selbst hat eine noch recht junge Geschichte. Erstmals 2019 vergeben, ging die Auszeichnung zunächst an die Namensgeberin Carol Burnett höchstpersönlich. Seitdem erhielten Ellen DeGeneres, Norman Lear, Ryan Murphy und Ted Danson diese besondere Ehrung für ihre Verdienste um das Fernsehen.

Generationenübergreifende Wirkung

Die Golden Week wird der 83. Verleihung der Golden Globes am Sonntag, dem 11. Januar 2026, vorausgehen. Moderiert wird die Hauptveranstaltung von der Komikerin Nikki Glaser (41). Die "Golden Eve"-Sondersendung am Donnerstag gilt als eines der Highlights, bei dem nicht nur Parker, sondern auch Helen Mirren (80) mit dem Cecil B. DeMille Award ausgezeichnet wird.